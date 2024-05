Celebrity

Ρένα Κουβελιώτη: Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσής της στο Λαγονήσι

Η Ρένα Κουβελιώτη έπεσε θύμα άγριας επίθεσης την ώρα που έκανε ρεπορτάζ.

Η δημοσιογράφος του Alpha έκανε ρεπορτάζ σε ένα οικόπεδο – εργοτάξιο στο Λαγονήσι, όπου γίνονταν οξυγονοκολλήσεις δίπλα σε ξερά χόρτα και τότε επιτέθηκαν σε εκείνη και στον εικονολήπτη της.

Να σημειωθεί ότι το τηλεοπτικό συνεργείο ήθελε να μάθει αν υπάρχει άδεια για τις εργασίες καθώς υπήρχαν εύφλεκτα υλικά σε μία έκταση με ξερά χόρτα.

Μάλιστα, η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου πρόβαλε βίντεο από τη στιγμή που η Ρένα Κουβελιώτη δέχεται την επίθεση

Δείτε το εν λόγω βίντεο: