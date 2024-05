Celebrity

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το φωτογραφικό άλμπουμ γενέθλιων της, οι 2 τούρτες , η ηλικία & η φωτογραφία με τον σύντροφό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Τα γενέθλια της είχε χθες Τρίτη 14/5 η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και όπως είναι επόμενο έζησε μία ξεχωριστή ημέρα.

Η γνωστή δημοσιογράφος που έγινε 37 ετών γιόρτασε τα γενέθλιά της σε γνωστό στέκι της Αθήνας μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Από το πλευρό της δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά ο σύντροφός της, Γρηγόρη Μόργκαν.

Όπως θα δείτε στην ανάρτηση που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Ευρυδίκη Βαλαβάνη επέλεξε ένα μαύρο στενό μάξι φόρεμα και ποζάρει μαζί με τους φίλους της αλλά και τον αγαπημένο της.

«Το καλύτερο δώρο γενεθλίων είναι να μου θυμίζει πόσο σημαντικούς και υπέροχους φίλους και οικογένεια έχω! Το μόνο που επιθυμώ είναι υγεία, χαμόγελα και θετική σκέψη. Σας ευχαριστώ πολύ για τις όμορφες ευχές σας», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησή της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και έσβησε όχι μία αλλά δύο λαχταριστές τούρτες!

Δείτε τα σχετικά στιγμιότυπα της Ευρυδίκης Βαλαβάνη από το πάρτι γενεθλίων της:

View this post on Instagram A post shared by Evridiki Valavani (@evridiki_valavani)