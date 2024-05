Celebrity

Κατρίνα Τσάνταλη: Τα τρυφερά στιγμιότυπα αγκαλιά με τον 2,5 μηνών γιο της και τον Ανδρέα Βούλγαρη

Τους καλύτερους μήνες της ζωής τους ζουν η Κατρίνα Τσάνταλη και ο Ανδρέας Βούλγαρης, καθώς πριν από λίγο καιρό έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Η γνωστή συγγραφέας και ιδρύτρια του "A Little Shelter" την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και από τότε το ζευγάρι βιώνει την απόλυτη ευτυχία.

Να σημειωθεί, πως η Κατρίνα Τσάνταλη κράτησε την εγκυμοσύνη της ως επτασφράγιστο μυστικό, καθώς επιθυμεί να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, η Κατρίνα Τσάνταλη με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της οικογένειας έκανε μία εξαίρεση και δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία τρυφερή ανάρτηση με τον γιο της και τον σύντροφό της.

Όπως θα δείτε η γλυκιά μανούλα κρατά τον μικρό πρίγκιπα στην αγκαλιά της ενώ δίπλα τους είναι ο Ανδρέας Βούλγαρης.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά στιγμιότυπα:

