Η Μαριάννα Κιμούλη για τους γονείς της: "Άργησα να το καταλάβω, αλλά συνειδητοποίησα πως..."

Τη Μαριάννα Κιμούλη υποδέχτηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πλατό του "The 2Night Show" το βράδυ της Τετάρτης (15/05).

Η ταλαντούχα ηθοποιός αποκάλυψε πώς διαχειρίζεται την αναγνωρισιμότητα μετά τις Ψυχοκόρες", ενώ εξήγησε και πώς είναι να μεγαλώνεις με μαμά τη Μαρία Δαμανάκη και μπαμπά τον Γιώργο Κιμούλη.

"Προσπαθώ να συνηθίσω την αναγνωρισιμότητα μετά τις Ψυχοκόρες. Ήμουν πάντα ντροπαλή, εσωστρεφής περισσότερο. Εμένα με προστάτευσαν πάρα πολύ οι γονείς μου από τα φώτα, αλλά δεν προσαρμόστηκα ποτέ. Μου αρέσει να εκτίθεμαι μέσω της δουλειάς μου. Μιλάω πολύ, αντιδράω πολύ. Είμαι έντονη σαν χαρακτήρας, ειδικά στους κοντινούς μου ανθρώπους.

Είναι τελείως διαφορετική η εικόνα που έχω εγώ για τη μητέρα μου από τη δημόσια εικόνα της. Ήμουν πολύ αντιδραστική σαν παιδί και έκανα πάντα του κεφαλιού μου, περισσότερο διαφωνούσα με τους γονείς μου, παρά συμφωνούσα. Άργησα να το καταλάβω, αλλά συνειδητοποίησα πως κάθε φορά που διαφωνούσα έντονα μαζί τους και ερχόμασταν σε ρήξη, υπήρχε μία κρυφή χαρά μέσα τους. Σαν να γιορτάζουν την αυτονομία μου με έναν τρόπο. Πάντα ήθελαν να είμαι αυτόνομη, να έχω την άποψή μου" είπε η Μαριάννα Κιμούλη.

Όσο για την αντίδραση του πατέρα της, Γιώργου Κιμούλη όταν του είπε πως θα ασχοληθεί με την υποκριτική; Η Μαριάννα Κιμούλη αποκάλυψε: "Σίγουρα είχε ενστάσεις, αλλά δεν μου έχει πει τίποτα μέχρι σήμερα. Πάντα μου έλεγε η ζωή σου είναι η ζωή σου, θα κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Δεν με αντιμετώπισε ποτέ κτητικά".