Η Λένα Μαντά για τον σύζυγό της: "Ο Γιώργος δεν μπορεί πια να με συνοδεύσει, έχει μόνιμο οξυγόνο"

Η Λένα Μαντά, που από το 2007 είναι η πρώτη σε πωλήσεις συγγραφέας στην Ελλάδα, ήταν καλεσμένη στο "The 2night Show" το βράδυ της Τετάρτης (15/05).

Η επιτυχημένη συγγραφέας μίλησε ανοιχτά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο σύζυγός της, Γιώργος και τις ανατροπές που ήρθαν στη ζωή της.

"Ο Γιώργος δεν μπορεί πια να με συνοδεύσει. Πέρυσι τον Μάιο παρουσίασε πνευμονική ίνωση και έχει μόνιμο οξυγόνο 24 ώρες το 24ωρο. Κουράζεται ακόμα και με το οξυγόνο. Του έχουμε φορητό μηχάνημα, αλλά δεν είναι για πολλά ζόρια. Γενικά τον έχουμε σαν γλόμπο στο σπίτι. Έχει ένα καλώδιο 15 μέτρα για να περιφέρεται μέσα στο σπίτι. Όταν τον χάνουμε, τραβάμε το καλώδιο και τον βρίσκουμε.

Είμαστε μαζί 41 χρόνια. Πριν από 7 χρόνια είχε περάσει διαχωριστικό ανεύρυσμα και το ξεπέρασε. Τώρα ήταν πολύ πιο βαριά η κατάσταση. Έχει έρθει η ζωή τούμπα και έχει αλλάξει όλη η καθημερινότητά μου. Κάνω πράγματα μόνη μου, που δεν με άφηνε ο Γιώργος να κάνω. Δε με άφηνε να κουβαλήσω ούτε τη τσάντα μου. Πηγαίναμε μαζί super market και τώρα δεν μπορούμε να πάμε μαζί. Ο Γιώργος ήταν δίπλα μου, γιατί ό,τι λεφτά είχε βγάλει από τις δουλειές που είχε κάνει τα είχε επενδύσει. Πλέον περνάμε πολύ ωραία στο σπίτι" εξομολογήθηκε η Λένα Μαντά.