Δημήτρης Σταρόβας: Οι τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του

Δύσκολες ώρες περνά από το μεσημέρι της Τετάρτης (15/05) ο Δημήτρης Σταρόβας.

Πιο συγκεκριμένα, ο 61χρονος καλλιτέχνης μεταφέρθηκε λίγο μετά της 12 χθες το μεσημέρι στο Τζάνειο νοσοκομείο, με συμπτώματα που παρέπεμπαν σε εγκεφαλικό επεισόδιο και αμέσως υποβλήθηκε σε εξετάσεις από τους γιατρούς.

Οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν την ύπαρξη θρόμβου, ο οποίος προκάλεσε το εγκεφαλικό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 61χρονος καλλιτέχνης που νοσηλεύεται στην νευρολογική κλινική του νοσοκομείου, επικοινωνεί με το περιβάλλον και η κατάσταση της υγείας του φαίνεται πως βελτιώνεται.

Μετά τις τελευταίες εξετάσεις που έγιναν στον Δημήτρη Σταρόβα, οι γιατροί διαπίστωσαν την ύπαρξη θρόμβου, ο οποίος δεν προκάλεσε κάποιο νευρολογικό πρόβλημα.

Οι θεράποντες γιατροί είναι αισιόδοξοι εκτιμώντας πως θα μικροπροβλήματα θα αποκατασταθούν.