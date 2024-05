Celebrity

Demy: Απάντησε μέσω Instagram στα δημοσιεύματα περί εγκυμοσύνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Κάποιες φωτογραφίες που δημοσίευσε η Demy πριν μερικές ημέρες στο Instagram πυροδότησαν τις φήμες ότι είναι έγκυος. Μάλιστα κάτω από την ανάρτηση της τραγουδίστριας, υπήρξαν σχόλια των followers της, που τη ρωτούσαν για τη φουσκωμένη της κοιλίτσα και το αν περιμένει το πρώτο της παιδί.

Η Demy ωστόσο θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και με ανάρτησή της στα instastories διέψευσε τις φήμες εγκυμοσύνης.

"Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον, αλλά... ονομάζεται ενισχυμένο σουτιέν. Ονομάζεται φούσκωμα. Επίσης ρε παιδιά. Τα έχουμε ξαναπεί. Δεν ρωτάμε τις γυναίκες για αυτό το θέμα" έγραψε η Demy.

Θυμίζουμε πως η Demy τα τελευταία χρόνια είναι ζευγάρι με τον Κύπριο επιχειρηματία, Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, ωστόσο προσπαθεί να κρατάει τη σχέση της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.