Σύντροφος Δημήτρη Σταρόβα: "Επικοινωνεί, αλλά δε μιλάει"

Θετικές είιναι οι τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Σταρόβα, ο οποίος χθες εισήχθη στο Τζάνειο την Τετάρτη (15/05) έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο 61χρονος καλλιτέχνης νοσηλεύεται στην νευρολογική κλινική του νοσοκομείου, επικοινωνεί με το περιβάλλον και φαίνεται πως σταδιακά βελτιώνεται η κατάστασή του.

Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή βρίσκεται η σύντροφός του, Άννα Σταθάκη, η οποία μίλησε στο Happy Day και τη Βιβή Μπουγιούρα.

"Το παλεύει. Επικοινωνεί, αλλά δε μιλάει. Χρειάζεται ηρεμία. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον" ήταν η δήλωση της Άννας Σταθάκη.

Όπως είπε στη συνέχεια η δημοσιογράφος του Happy Day, η Άννα Σταθάκη της είπε το πρωί της Πέμπτης πως ο Δημήτρης Σταρόβας έχει πίεση και λίγο πυρετό. Οι γιατροί περιμένουν να περάσει το πρώτο 24ωρο, ενώ "η ομιλία του εξακολουθεί να είναι ανύπαρκτη, αλλά καταλαβαίνει κανονικά".