Βρισηίδα Ανδριώτου: "Εμείς τα ξέραμε αυτά που έκανε ο Άρης Σοϊλέδης στην Μαρία Αντωνά"

Στο Kick off party των MAD VMA 2024 που πραγματοποιήθηκε στην παραλιακή βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (15/05) η Βρισηίδα Ανδριώτου και ο Σπύρος Μαρτίκας.

Το ζευγάρι μίλησε στους δημοσιογράφους, οι οποίοι ρώτησαν το ερωτευμένο ζευγάρι για τον χωρισμό της Μαρίας Αντωνά από τον Άρη Σοϊλέδη και τις αποκαλύψεις της Ασημίνας Χατζηανδρέου.

"Εμείς τα ξέραμε αυτά που έκανε ο Άρης Σοϊλέδης στην Μαρία Αντωνά. Απλά η Ασημίνα τα έμαθε τώρα που βγήκε από το παιχνίδι" ανέφερε η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Από την πλευρά του ο Σπύρος Μαρτίκας ανέφερε: "Είναι τόσο προσωπικά και λεπτά αυτά τα ζητήματα που δεν ενδιαφέρουν κανέναν άλλον, παρά μόνο τους ίδιους. Οπότε δεν πέφτει λόγος σε κανέναν άλλον να ασχοληθεί με αυτό".

Όσον αφορά για το αν έγινε πρόταση γάμου από τον Σπύρο Μαρτίκα, η Βρισηίδα Ανδριώτου είπε: "Άλλο μονόπετρο είναι αυτό που βλέπετε. Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου ο Σπύρος. Το μονόπετρο θα μπει όταν θα το πω εγώ. Όταν θα πω ότι είμαστε ελεύθεροι να παντρευτούμε".