Κατερίνα Καινούργιου: Δεν κάνει διατροφή χωρίς "γεύση"! Το πρωινό της είναι εύκολο & γευστικό

Μπορεί να έχει άψογες αναλογίες, αλλά η Κατερίνα Καινούργιου δεν κάνει καθόλου βαρετή διατροφή, χωρίς "γεύση", αν κρίνουμε ειδικά από το πρωινό της. Είναι εύκολο, ελαφρύ και παράλληλα πολύ γευστικό, ενώ φυσικά μπορείς να το απολαύσεις και για βραδινό γεύμα.

Κατερίνα Καινούργιου: Το πρωινό που περιλαμβάνει η διατροφή της

Η ίδια, μας έδωσε μέσω Instagram μια γεύση από το τι τρώει και επέλεξε για πρωινό ένα μεγάλο μπολ με φρουτοσαλάτα από σύκα, καρπούζι, ροδάκινα και σταφύλια, που είναι γνωστά για τις ιδιαίτερα ευεργετικές ιδιότητές τους. Η Κατερίνα Καινούργιου άλλωστε, έχει αναφέρει πολλές φορές ότι προσέχει την διατροφή της και αυτό... φαίνεται!

Δες την σχετική φωτογραφία: