Άννα Δρούζα: Η νέα εκπομπή της στο Open, ο τίτλος & η ώρα προβολής! Ποιος θα είναι ο πρώτος καλεσμένος της;

Η Άννα Δρούζα επιστρέφει στην τηλεόραση και μας προσκαλεί σε ένα διαφορετικό διαλογικό ταξίδι γεμάτο σκέψεις, συναισθήματα, προβληματισμούς, αλλά και ηχηρές αλήθειες που λειτουργούν σαν πυξίδα σε αχαρτογράφητα νερά. «Όσα δε λέμε» γιατί ίσως τελικά αυτά να είναι και τα πιο σημαντικά!



Πρεμιέρα, τη Δευτέρα 6 Μαΐου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα και κάθε Δευτέρα στο OPEN. Αφήνοντας πίσω το σχήμα μιας κλασικής συνέντευξης, η καταξιωμένη δημοσιογράφος Άννα Δρούζα δημιουργεί και φιλοξενεί μία συνάντηση μακριά από τα συνηθισμένα για τα ελληνικά δεδομένα, αφού συνεντευξιαζόμενος και οικοδέσποινα θα παίρνουν το ρίσκο να αποκαλύψουν και να αποκαλυφθούν, να μοιραστούν μύχιες σκέψεις κι άγνωστες πτυχές της ζωής τους, να φωτίσουν όσα συνήθως δε λέμε.

Στο πρώτο επεισόδιο η Άννα Δρούζα υποδέχεται τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Στέφανο Κασσελάκη σε μια διαφορετική συνέντευξη έξω από τα καθιερωμένα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μοιράζεται για πρώτη φορά το τρυφερό, βαθιά ανθρώπινο πρόσωπό του. Μας παίρνει από το χέρι και μας οδηγεί πίσω από τις κουίντες της δημόσιας εικόνας του. Ποιος είναι ο Στέφανος πίσω από τον Κασσελάκη;

Πόσο πιστεύει πως θα γίνει πρωθυπουργός και ποιοι είναι εκείνοι που, όπως λέει ο ίδιος, «θα χάσουν τον ύπνο τους αν συμβεί αυτό»; Μια χειμαρρώδης συζήτηση, σε μια απρόσμενη συνάντηση του Κασσελάκη με το κοινό και του Στέφανου με τον εαυτό του. Γιατί ίσως τα πιο σημαντικά να είναι όσα δε λέμε!