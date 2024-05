Media

Ψυχοκόρες - Spoiler: Μαρίκα & Σώτος γίνονται ζευγάρι!

Οι "Ψυχοκόρες" είναι μια σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, ρίχνει φως στον "απαγορευμένο" θεσμό των ψυχοκορών και καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό.

Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, πρόκειται να είναι καταιγιστικές.

Ψυχοκόρες - Η σχέση της Μαρίκας και του Σώτου

Σύμφωνα με το περιοδικό "MyTv" και τη Μαίρη Καράμπελα μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Σώτου, ο νεαρός νοσηλεύεται για ένα μεγάλο διάστημα στο νοσοκομείο, δίνοντας μάχη για τη ζωή του, και τελικά καταφέρνει να βγει νικητής.

Ύστερα, επιστρέφει στην οικία Κοτρώτση μαζί με μία νοσοκόμα, την Άννα, η οποία αναλαμβάνει να τον φροντίζει. Η επιστροφή του στο σπίτι κάνει ιδιαίτερα χαρούμενα όλα τα μέλη της οικογένειας, αλλά και τη Μαρίκα, η οποία, αν και είναι το ίδιο ερωτευμένη με εκείνον, μέχρι στιγμής δίσταζε να του εξομολογηθεί πώς αισθάνεται.

Ωστόσο, ύστερα από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια, η κοπέλα συνειδητοποιεί ότι η ζωή είναι απρόσμενη και αποφασίζει να αφεθεί στα αισθήματά της.

Έτσι, αποκαλύπτει στον Σώτο όσα νιώθει για εκείνον. Ο νεαρός ξαφνιάζεται από την ερωτική της εξομολόγηση και αμέσως ανταποκρίνεται στον έρωτά της.

Τότε οι δυο τους ανταλλάσσουν το πρώτο τους φιλί και νιώθουν υπέροχα. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, η Μαρίκα και ο Σώτος γίνονται ζευγάρι. Το επόμενο διάστημα, λοιπόν, κανονίζουν κρυφές συναντήσεις στο δωμάτιο του νεαρού, όπου ζουν μοναδικές και άκρως ρομαντικές στιγμές.

Παρ’ όλα αυτά, η κοπέλα γνωρίζει ότι ο έρωτάς τους είναι καταδικασμένος, διότι ούτε η Νέλλα ούτε ο Κοσμάς πρόκειται να αποδεχτούν την ψυχοκόρη τους ως σύντροφο του γιου τους. Όμως όσα αισθάνεται για τον νεαρό γιατρό είναι τόσο έντονα και δυνατά, που δεν λογαριάζει τίποτα. Το μοναδικό πρόσωπο που γνωρίζει τι συμβαίνει ανάμεσά τους είναι η Αρχοντούλα, η οποία χαίρεται να τους βλέπει μαζί και ευτυχισμένους.