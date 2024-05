Celebrity

Ελένη Τσολάκη: "Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε την οικογένειά μας, το ξέρει ο Θεός"

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η Ελένη Τσολάκη και στην δημοσιογράφο, Μαρία Κολλιάτσα. Η παρουσιάστρια του Open μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική της ζωή και τον σύζυγό της Παύλο Πετρουλάκη, αλλά αναφέρθηκε και στην επιθυμία της να αποκτήσει παιδί.

Την προσωπική σου ζωή δεν την προβάλλεις. Είναι μια κοινή απόφαση με τον σύζυγό σου;

Δεν είναι απόφαση. Ο Παύλος δεν έχει καμία σχέση με τον δικό μας χώρο και το σέβομαι να μη θέλει ή να μην του αρέσει αυτή η δημοσιότητα. Σκέψου ότι ο Παύλος δεν έχει καν social media. Εγώ από την άλλη πάντα ήθελα να μην προβάλλω αυτό το κομμάτι της ζωής μου, οπότε έτσι έχουμε βαδίσει. Το θέλουμε και οι δύο. Οι φίλοι μας και οι άνθρωποι που είναι γύρω μας είναι εκείνοι με τους οποίους θα μοιραστούμε τη χαρά μας. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι κάτι που δεν μας αφορά.

Είσαι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Υπάρχει κάποιο tip ή κάποια μαγική συνταγή;

Νομίζω ότι κάθε ηλικία έχει τα δικά της. Το πιο σημαντικό και όμορφο που μπορεί να κάνει κάποιος για να είναι όμορφος, το πιο σημαντικό από όλα είναι να είναι καλά μέσα του. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό tip που μπορώ να δώσε σε όλους τους ανθρώπους. Να είναι καλά μέσα τους και να αγαπάνε τον εαυτό τους. Όλα τα άλλα δεν παίζουν κανέναν ρόλο. Η ομορφιά κρύβεται στο βλέμμα, στα μάτια. Και ό,τι πηγάζει από μέσα μας και είναι όμορφο είναι το πιο ευεργετικό και παράλληλα το πιο σημαντικό δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας.

Τι κάνεις για να αισθάνεσαι καλά μέσα σου;

Κάνω πράγματα που μου δίνουν χαρά. Συναναστρέφομαι ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπάνε. Δεν έχω καθόλου τοξικότητα, την αποφεύγω μεγαλώνοντας και προσπαθώ να δουλεύω τα συναισθήματά μου και να ξέρω τι είναι αυτό που θέλω και τι μου αρέσει. Δεν θα πιεστώ να είμαι με μια παρέα όπου δεν περνάω καλά ή να κάνω κάτι που με ζορίζει.

Έχεις ασχοληθεί με την προσωπική ίαση μέσα από τα βιβλία ή με ειδικούς;

Τα έχω κάνει όλα αυτά. Έχω διαβάσει πάρα πολύ, με έχει βοηθήσει όχι μόνο σε ότι αφορά εμένα, αλλά στο να καταλαβαίνω και τις συμπεριφορές των άλλων. Επίσης έχω χαμηλώσει τις προσδοκίες μου απέναντι στους ανθρώπους. Αυτό μου έχει κάνει καλό. Ψυχανάλυση κάνω τα τελευταία έξι χρόνια σταθερά και είναι και αυτό κάτι που με έχει βοηθήσει πολύ να καταλάβω τον δικό μου εαυτό. Οπότε, κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι αισθάνομαι ότι μπορεί να με βελτιώσει και να με εξελίξει και είναι σημαντικό όσο περνάνε τα χρόνια να νιώθω και εγώ αλλά και οι άνθρωποι γύρω μου ότι είμαι μια βελτιωμένη εκδοχή του εαυτού μου.

Υπάρχει ένα όνειρο ή κάτι που θα ήθελες να πετύχεις τα επόμενα χρόνια;

Αισθάνομαι επαγγελματικά τεράστια ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχουν συμβεί. Δεν τα είχα φανταστεί. Νιώθω ότι είμαι καλά. Έχω κάνει πολλούς στόχους μου πραγματικότητα. Σε προσωπικό επίπεδο αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου είναι να ολοκληρώσουμε την οικογένειά μας. Το ξέρει ο Θεός, το εύχομαι, το σκέφτομαι και μακάρι να συμβεί.