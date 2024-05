Media

Σασμός - Spoiler: Η Θοδώρα έγκυος! Δολοφονική επίθεση στον Αστέρη

Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha, "Σασμός", θα είναι καταιγιστικές.

Ο θάνατος του Λάζαρου αναζωπύρωσε την έχθρα ανάμεσα στις δύο οικογένειες και οι συγγενείς του διψούν για εκδίκηση. Ο Χρήστος αποδεικνύει πως η Βασιλική ευθύνεται για τον θάνατό του και τη συλλαμβάνει.

Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη θα γίνει η αφορμή για ένα ντόμινο ανατροπών, απειλών και επικίνδυνων πράξεων.

Οι Μουντάκηδες μαθαίνουν πως η Βασιλική βρίσκεται στη φυλακή για τον φόνο του δικού τους ανθρώπου και είναι αποφασισμένοι να χτυπήσουν τους Σταματάκηδες.

Μάλιστα, απροκάλυπτα απειλούν ευθέως τον Μαθιό πως δεν θα σταματήσουν μέχρι να σκοτώσουν και τον τελευταίο από την οικογένειά του. Εκείνος τρέμει στην ιδέα πως η Βασιλική μπορεί να δεχτεί επίθεση μέσα στη φυλακή, καθώς δεν έχει τη δυνατότητα να την προστατεύσει, ενώ ζητάει και από τον Αστέρη να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και για λίγο διάστημα να αποφεύγει να βρίσκεται σε σημεία που οι Μουντάκηδες θα μπορούν να του επιτεθούν.

Όμως, ο Μαθιός δεν καταφέρνει να προστατεύσει τον αδελφό του και ο Αστέρης, σύμφωνα με τις εξελίξεις που σας εξασφαλίσαμε, θα δεχτεί ένα δολοφονικό χτύπημα. Ενώ βρίσκεται στο αλουμινάδικο, οι Μουντάκηδες τον παρακολουθούν και χωρίς να τους αντιληφθεί μπουρλοτιάζουν την επιχείρηση. Ο Αστέρης δεν προλαβαίνει να αντιδράσει έγκαιρα και μέσα σε λίγα λεπτά το μαγαζί τυλίγεται στις φλόγες.

Ο νεαρός προσπαθεί να βρει τρόπο όχι μόνο να βγει από εκεί αλλά να ανασάνει, αφού οι καπνοί τον πνίγουν. Η Σάντρα, η οποία έχει επιστρέψει στο χωριό, βρίσκεται στο σημείο και αφού καλεί σε βοήθεια δίνει μάχη με τον χρόνο προκειμένου να μπορέσει να βοηθήσει τον Αστέρη και να τον απεγκλωβίσει από τη φωτιά. Η οικογένειά του ενημερώνεται και σπεύδουν αμέσως στο αλουμινάδικο και όλοι προσπαθούν να τον βγάλουν ζωντανό.

Όταν τα καταφέρνουν, ο Μαθιός είναι σίγουρος πως οι Μουντάκηδες ευθύνονται για την πυρκαγιά και έκαναν πράξη τις απειλές τους.

Σασμός - Η εγκυμοσύνη της Θοδώρας

Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, η Θοδώρα με τον Γιώργο περνούν ακόμη μία δύσκολη φάση στη σχέση τους, καθώς ενημερώνονται πως ίσως δεν θα καταφέρουν να υιοθετήσουν το μωρό. Η απογοήτευση της κοπέλας είναι τεράστια, καθώς βλέπει το όνειρό της να γίνει μητέρα κάθε φορά να απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Ωστόσο, όλα ανατρέπονται όταν αντιλαμβάνεται πως έχει καθυστέρηση.

Τότε αποφασίζει να κάνει ένα τεστ εγκυμοσύνης, αν και είναι σίγουρη πως θα είναι αρνητικό. Ο Μανόλης βρίσκεται μαζί της και είναι εκείνος που της ανακοινώνει πως το τεστ είναι θετικό και πως είναι έγκυος. Η Θοδώρα δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Δεν πίστευε πως θα καταφέρει να μείνει έγκυος ξανά και ανακοινώνει στον Γιώργο πως θα γίνουν γονείς. Ο φόβος της, όμως, πως και αυτή τη φορά κάτι κακό θα γίνει την κυριεύει, αν και ο Γιώργος προσπαθεί να την κάνει να σκεφτεί αισιόδοξα λέγοντάς της πως θα τα καταφέρουν και σε λίγους μήνες θα κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.