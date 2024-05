Celebrity

Αθηνά Οικονομάκου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό από τον Φίλιππο Μιχόπουλο

Με ανακοίνωση που βγήκε το απόγευμα της Παρασκευής 26/04 έγινε γνωστό πως η Αθηνά Οικονομάκου και ο Φίλιππος Μιχόπουλος τραβούν χωριστούς δρόμους μετά από 10 χρόνια κοινής πορείας και έχοντας αποκτήσει 2 παιδιά.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό μέσα από μια ανακοίνωσε που εξέδωσε, η οποία ανέφερε: "Έπειτα από 10 χρόνια κοινής διαδρομής και την απόκτηση των δύο παιδιών μας, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε τη λύση του γάμου μας. Τα παιδιά μας είναι αυτά που θα μας ενώνουν για πάντα και ως στοργικοί γονείς, θα είμαστε συνεχώς δίπλα τους με απεριόριστη αγάπη. Η ψυχική τους ισορροπία είναι η προτεραιότητά μας σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής μας και ζητούμε την κατανόησή σας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ιδιωτικότητα των παιδιών μας και να τα προστατεύσουμε από αδικαιολόγητη δημοσιότητα και προσοχή.

Για αυτό τον λόγο, απευθύνουμε ισχυρή σύσταση προς τα ΜΜΕ να χειριστούν με ευαισθησία και σεβασμό την κατάσταση αυτή και να αποφεύγεται η δημοσίευση ή αναδημοσίευση σχετικών ειδήσεων, με σκοπό την προστασία της ψυχικής ευημερίας τους και την ομαλή μετάβαση των παιδιών μας στη νέα αυτή πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για την κατανόηση και την προθυμία σας να σεβαστείτε την αυτονόητη αυτή απαίτηση μας.

Με εκτίμηση, Φίλιππος Μιχόπουλος και Αθηνά Οικονομάκου".

Αθηνά Οικονομάκου - Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό

Το βράδυ της Τετάρτης η Αθηνά Οικονομάκου πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό από τον Φίλιππο Μιχόπουλο.

Η ηθοποιός βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Άτλας της δεκαετίας του 2000» στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά για να δει την φίλη της και συμπρωταγωνίστρια της στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ο Πρώτος από Εμάς», Λένα Δροσάκη.

Μάλιστα, η Αθηνά Οικονομάκου και η Λένα Δροσάκη πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό του FTHIS.GR και τις είδαμε πιο λαμπερές από ποτέ.