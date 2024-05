Celebrity

Χρήστος Μάστορας: Η αποκάλυψη του νέου του τραγουδιού με βίντεο που δείχνει τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Οι Μέλισσες αυτό το διάστημα ετοιμάζουν να κυκλοφορήσουν το νέο τους τραγούδι και μάλιστα, ο Χρήστος Μάστορας, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok δημοσίευσε ένα βίντεο αποκαλύπτοντας ένα μικρό μέρος του κομματιού.

Στο εν λόγω βίντεο, βλέπουμε και τη σύντροφο του Χρήστου Μάστορα, Γαρυφαλλιά Καλήφώνη μέσα από κάποιες αδημοσίευτες φωτογραφίες και μερικά στιγμιότυπα από τα ταξίδια που έχει κάνει το ζευγάρι μαζί.

Να σημειώσουμε, πως ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και πλέον δεν κρύβουν τον έρωτά τους.

Το νέο τραγούδι που έχουν ετοιμάσει οι Μέλισσες έχει τίτλο "Μοναχική Καρδιά" και θα κυκλοφορήσει από την Panik Records σε λίγες ημέρες.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί που πόσταρε ο Χρήστος Μάστορας.