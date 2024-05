Fashion

Κάννες 2024: Η Ναόμι Κάμπελ στο κόκκινο χαλί με φόρεμα που είχε βάλει 28 χρόνια πριν σε επίδειξη

Στο 77ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών βρέθηκε (και) η Ναόμι Κάμπελ, η οποία εντυπωσίασε με το look της στο κόκκινο χαλί, το οποίο και μας φάνηκε... γνωστό.

Βλέπεις, η «μαύρη γαζέλα» της παγκόσμιας έβαλε την ίδια μαύρη τουαλέτα που είχε φορέσει πριν από 28 χρόνια σε επίδειξη του οίκου μόδας Chanel. Η Ναόμι Κάμπελ είχε φορέσει το συγκεκριμένο φόρεμα για πρώτη φορά το 1996.

Το styling που έκανε τώρα για το κινηματογραφικό φεστιβάλ βέβαιο ήταν διαφορετικό από εκείνο του '96. Τότε είχε τα μαλλιά της πιασμένα, ενώ τώρα τα έκανε σγουρά. Μια ακόμα διαφορά είναι ότι στις Κάννες ανέδειξε τη διαφάνεια του φορέματος από τη μέση και κάτω, φορώντας... το εσώρουχό της, ενώ το 1996 είχε φορέσει κάποιου είδους κολάν.

Δείτε τις φωτογραφίες:

#naomicampbell incanta Cannes sfilando sul red carpet con l'abito degli esordi in passerella, uno Chanel indossato nel 1996 https://t.co/LYnJtjK0rA — Leggo (@leggoit) May 16, 2024