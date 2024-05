Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της ημέρας και η 16η Ιουλίου

Η Λίτσα Πατέρα παρουσίασε τις αστρολογικές προβλέψεις στο Πρωινό του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα.

Οι προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα

"Έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα, τις προηγούμενες ημέρες σας έλεγα απρόβλεπτα γεγονότα, γιατί ο ήλιος που ήταν τα πρόσωπα κύρους συνταντούσαν τον Ουρανό που έλεγες τι απρόσμενο θα φέρει, όταν ήταν μαζί ο Δίας και λέγαμε 'εντάξει' καλά θα πάνε'... Βλέπουμε ότι μόλις έφυγε ο Δίας... Κρατήστε την ημερομηνία 16/7. Βλέπουμε ότι ο Άρης, θα έρθει πάνω στον Ουρανό που έχουμε τα απρόσμενα, τι περίπου θα φέρει; Ας κρατήσουμε την ημερομηνία να δούμε.

Δείτε το ακόλουθο βίντεο με τα Ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα, αναλυτικά:

