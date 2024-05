Celebrity

Μαρία Ηλιάκη: "Δεν ξέρω αν θα πήγαινα καλεσμένη σε εκπομπή του Νίκου Μουτσινά"

Δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Μαρία Ηλιάκη την οποία συνάντησαν σε εκδήλωση ομορφιάς.

Η παρουσιάστρια μεταξύ άλλων εξέφρασε την επιθυμία της να επιστρέψει στην τηλεόραση ενώ ανέφερε πως δεν ξέρει αν θα πήγαινε καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά.

«Επειδή έχουν κατασταλάξει και τα πράγματα στην οικογένειά μας, η Κατερίνα θα πάει παιδικό, έχουμε αποφασίσει ότι θα ζήσουμε μόνιμα στην Ελλάδα… Έχουμε μπει σε μια σειρά, οπότε μέσα μου αρχίζει και φουντώνει η ανάγκη μου να επιστρέψω στη δουλειά. Επειδή το θέλω πολύ, έχω αρχίσει και συζητάω. Σχολιαστική εκπομπή δεν θα ήθελα γιατί είναι κάτι που το έχω κάνει στο παρελθόν και δεν θέλω να το ξανακάνω», είπε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη.

«Μου έχει λείψει ο Νίκος Μουτσινάς από την τηλεόραση. Νομίζω, επειδή ξέρω πολύ καλά τον Νίκο, εάν ξαναγύριζε, θα γύριζε με κάτι βραδινό. Νομίζω ότι αυτός είναι ο τηλεοπτικός του πόθος, να κάνει κάτι πιο βραδινό» πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

«Παιδιά, να σας πω κάτι; Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αν με καλέσει, θα το σκεφτώ», απάντησε για το αν θα πήγαινε καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα δήλωσε ο Νίκος Μουτσινάς: