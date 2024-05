FLife

Αναστάσιος Ράμμος: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο "Μέχρι Εκεί Μπορούσες"

Ο Αναστάσιος Ράμμος βάζει τον ξεχωριστό ρυθμό του στο φετινό καλοκαίρι με το νέο του single «Μέχρι Εκεί Μπορούσες», που κυκλοφορεί από την Panik Records και συνοδεύεται από music video.

Το «Μέχρι Εκεί Μπορούσες» είναι ένα δυναμικό τραγούδι με την εξαιρετική ερμηνεία του Αναστάσιου Ράμμου, που έρχεται μετά το solo single «Καινούργιο Παρελθόν» και τη συνεργασία με την Καίτη Γαρμπή στις «Ευαισθησίες», που γνώρισαν επιτυχία. Τη μουσική έγραψε ο Άκης Δείξιμος και τους στίχους η Βίκυ Χασούρα.

To «Μέχρι Εκεί Μπορούσες» συνοδεύεται από ένα εξίσου δυναμικό και με γρήγορες εναλλαγές music video, που σκηνοθέτησε ο George Mpenioudakis.

Παράλληλα, ο Αναστάσιος Ράμμος συνεχίζει τις live εμφανίσεις του ανά την Ελλάδα, που γίνονται κάθε φορά sold out, ενώ «μαγεύει» και το τηλεοπτικό κοινό συμμετέχοντας στο «Just The 2 Of Us» ως coach της Δώρας Παντέλη.