Celebrity

Συγκλονίζει η Ελένη Κοκκίδου: "Με έπιαναν σε σημεία που απαγορεύεται, ντρεπόμουν"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και η ρεπόρτερ Μένια Κούκου συνάντησαν την Ελένη Κοκκίδου σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Η ηθοποιός μίλησε για την νέα σειρά του Alpha «Να Με Λες Μαμά», όπου θα πρωταγωνιστεί ενώ πέρασε σε μία προσωπική εξομολόγηση!

«Έχει σπουδαίο καστ αυτή η σειρά και για μένα ήταν ένα δώρο το να λάβω μέρος σε μία δραματική σειρά. Εγώ παίζω μία γυναίκα που κάποια στιγμή είχα πάει στη φυλακή. Λόγω της φυλακής στερήθηκα την κόρη μου, την οποία υιοθέτησε ένα πλούσιο ζευγάρι», ανέφερε αρχικά η Ελένη Κοκκίδου.

«Είναι ένα τόσο σύγχρονο πράγμα, καθημερινό πια. Είμαι συγκλονισμένη, γιατί αυτά τα πράγματα γίνονταν πάντα και θα γίνονται πάντα, διότι γίνονται κρυφά», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Στη συνέχεια η Ελένη Κοκκίδου εξομολογήθηκε: «Εγώ ως κορίτσι είχα πάντα τους άντρες που με έπιαναν σε μέρη που απαγορεύεται μέσα στο τρόλει, μέσα στο λεωφορείο ή θα μου μιλούσαν αισχρά στον δρόμο για το σώμα μου. Ήμουν από μία οικογένεια που μου είχε μάθει να μην αντιδρώ, ήταν ευγενής και λίγο χάπατο η μητέρα μου. Ντρεπόμουν».

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα είπε η Ελένη Κοκκίδου: