Έλενα Ασημακοπούλου: Μας δείχνει τα σημάδια που έχει στο σώμα της! "Αυτά είναι τα δικά μου ψυχοσωματικά"

Σε μία προσωπική αποκάλυψη πέρασε η Έλενα Ασημακοπούλου μέσα από μία ανάρτησή της στο Instagram.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας με αφορμή ένα βίντεο για τα ψυχοσωματικά προβλήματα θέλησε να μιλήσει για τον δικό της «Γολγοθά» με το στρες το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να κάνει μελανιές στο σώμα της.

«Αυτά είναι τα δικά μου ψυχοσωματικά. Όχι δεν έχω φάει ξύλο, ούτε έχω πέσει από τις σκάλες. Αυτά τα προκαλώ εγώ στον εαυτό μου από την πολλή πίεση και το άγχος και αφήνει μελανιά. Μπορεί να συμβεί στην περιοχή της κοιλιάς, τις γάμπες, τους γοφούς. Παλαιοτέρα είχε πολλά εκζέματα στα χέρια μου και γενικά ότι υπάρχει εσωτερικά το σωματοποιώ στο δέρμα μου», αποκάλυψε η Έλενα Ασημακοπούλου.

Δείτε παρακάτω την φωτογραφία που ανέβασε με τα σημάδια της: