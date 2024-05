Celebrity

Καλομοίρα: Δεν θα παρακαλέσω κανέναν για τη Eurovision! "Εδώ είμαι, ας με πάρουν τηλέφωνο"

Η Καλομοίρα παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου» και στον δημοσιογράφο, Νίκο Γεωργιάδη μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Μέσα σε όλα η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη Eurovision αποκαλύπτοντας πως στεναχωρήθηκε που δεν της δόθηκε ευκαιρία να πάει δεύτερη φορά.

«Στεναχωρήθηκα που δεν πήγα δύο φορές στη Eurovision, όπως ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου. Δεν λυπάμαι όμως και δεν θα παρακαλέσω και κανέναν. Εδώ είμαι, ας με πάρουν τηλέφωνο. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει πρότασή όμως, κάτι τους ενοχλεί αλλά δεν ξέρω τι. Μπορεί να είναι μέχρι και ένα άτομο στην επιτροπή που να μη με θέλει», τόνισε η Καλομοίρα.

