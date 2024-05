Celebrity

Λένα Δροσάκη: "Όταν χρειάστηκε να πούμε στον γιο μου ότι χωρίζουμε, τρόμαξα"

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό Σου Σου» βρέθηκε την Πέμπτη 16/5 η Λένα Δροσάκη.

Μέσα σε όλα η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την σχέση με τον γιο της και το διαζύγιο από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη.

«Το αποτέλεσμα του metoo στην Ελλάδα δεν έχει κριθεί ακόμα. Το καλό είναι ότι ο κόσμος άρχισε να μιλάει. Μετά τις καταγγελίες για το metoo και εφόσον έρθει μια καλή τιμωρία, ίσως αλλάξουν κάποιες συμπεριφορές. Όλες οι στιγμές που πέρασα ήταν δύσκολες. Κατά τη διάρκεια του metoo υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που έφυγαν από κοντά μου λόγω φόβου. Αλλά υπήρξαν και άνθρωποι που ήρθαν και με στήριξαν. Θέλω να έχω ανθρώπους δίπλα μου που να με στηρίζουν γιατί κάποιες φορές νιώθω αδύναμη και σπάω. Ο γιος μου είναι το στήριγμά μου στη ζωή μου», είπε αρχικά η Λένα Δροσάκη.

Στη συνέχεια για το διαζύγιό της από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, η Λένα Δροσάκη εξομολογήθηκε: «Όταν χρειάστηκε να πούμε στον γιο μου ότι χωρίζουμε, τρόμαξα. Δεν νομίζω να το αποδέχεται, γιατί δεν νομίζω να έχει καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει αυτή η έννοια, του χωρίζω! Συνηθίζει όμως γιατί μεγαλώνει με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, είμαστε εκεί για να του εξηγούμε κάθε φορά ότι έχει ανάγκη και ότι καταλαβαίνει».

