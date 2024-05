Celebrity

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: "Λέμε χαμηλόφωνα τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης λες και είναι ντροπή, κοντεύω τα 50…"

Ένα στιγμιότυπο από την συνέντευξη της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους στο «Rainbow Mermaids», πρόβαλε η εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη όπου η αγαπημένη ηθοποιός μιλούσε για το πέρασμα του χρόνου αλλά και το ταμπού της εμμηνόπαυσης.

«Να παριστάνω εγώ που κοντεύω τα 50, ότι είμαι 20 ετών; Αποκλείεται! Η εμμηνόπαυση είναι μία περίοδος που πρέπει να λέμε χαμηλόφωνα τα συμπτώματα λες και είναι κάποια ντροπή ή ότι δεν το περνάνε όλες οι γυναίκες. Τώρα αυτό ας μην το πούμε αυτό, ιδρώνω αλλά είναι μυστικό», τόνιζε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

«Έχω δεχτεί ενός είδους bullying, επειδή έχω δηλώσει ότι δεν πιστεύω. Έχω πάρα πολύ μεγάλο άγχος αν δεχτούν οι κάνουν bullying τα δύο παιδιά μου. Πρόσφατα σκεφτόμουν τι θα έκανα αν τα παιδιά μου είναι αυτά που θα έκαναν το bullying. Όταν γέννησα, έκανα δύο αγόρια, μου είπε κάποια στιγμή μία γυναίκα μεγάλη σε ηλικία: και τώρα άμα μεγαλώσεις, ποιος θα σου φέρνει ένα ποτήρι νερό;», πρόσθεσε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

Πάρτε μία γεύση από την συνέντευξη της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους: