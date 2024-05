Celebrity

Ξεσπά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης: "Πρόκειται για απάτη που ουδεμία σχέση έχει με μένα, θα υποβάλω μήνυση"

Μία ανάρτηση ξέσπασμα πραγματοποίησε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης το βράδυ της Πέμπτης 16/5 στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram καθώς έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης.

Όπως θα δείτε από το παρακάτω στιγμιότυπο που δημοσίευσε ο τραγουδιστής επιτήδειος παρίστανε τον ίδιο με σκοπό αποσπάσει χρήματα.

Απάτη! Μόλις πληροφορήθηκα ότι κάποιος χρησιμοποιεί στο telegram το όνομά μου και τη φωτογραφία μου ζητώντας χρήματα για κάρτα-μέλους! Πρόκειται για απάτη που ουδεμία σχέση έχει με μένα. Θα υποβάλω άμεσα μήνυση και θα αιτηθώ κάθε συνδρομή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ευχαριστώ όσους ήρθαν άμεσα σε επαφή μαζί μου μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάποιος χρησιμοποιεί το όνομά μου και τη φωτογραφία μου και με συνδέει με αξιόποινες συμπεριφορές», τόνισε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης!

