Ψυχοκόρες: Η τυχαία συνάντηση της Δεσποινιώ με την Βικτωρία έκανε το Twitter/X να αηδιάσει! "Η γυναίκα είναι διάβολος"

Με νέο επεισόδιο επέστρεψαν το βράδυ της Τετάρτης 16/5 η σειρά του ΑΝΤ1, «Ψυχοκόρες».

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και οι ιστορίες των τεσσάρων αδερφών δεν σταματούν να εκπλήσσουν το κοινό το οποίο παρακολουθεί τα επεισόδια φανατικά.

Οι χρήστες του Twitter σχολιάζουν όλες τις σκηνές στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και αποτυπώνουν τις σκέψεις τους εκεί.

Στο αποψινό επεισόδιο η σκηνή που σχολιάστηκε έντονα ήταν εκείνη ανάμεσα στην Δεσποινιώ και την Βικτωρία.

Συγκεκριμένα, ο Τάσος πήγε την Δεσποινιώ σε μία κοσμική εκδήλωση με παράγοντες των καλλιστείων και «τυχαία» εκεί συνάντησαν την Βικτωρία η οποία της ξεφούρνισε πολλά ψέματα κάτι που έκανε τους τουιττεράδες να αηδιάσουν και να σημειώσουν πόσο διαβολική είναι αυτή η γυναίκα και κρύβεται πίσω απ΄όλα!

Δείτε παρακάτω το αποψινό επεισόδιο της σειράς «Ψυχοκόρες»:

Δείτε τα καλύτερα tweets που συγκέντρωσε η ομάδα του FTHIS.GR: