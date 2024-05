Celebrity

Γιώργος Λιάγκας: Έγινε μάρτυρας κακοποιητικής συμπεριφοράς σε γυναίκα! "Το λέω για πρώτη φορά, ακούω φωνές & ξύλο"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-



Μια αποκάλυψη για ένα περιστατικό κακοποιητικής συμπεριφοράς απέναντι σε γυναίκα, έκανε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το "Πρωινό" του ΑΝΤ1 της Παρασκευής 17/5. Ο ίδιος, αναφέρθηκε στη περίοδο που μετά το διαζύγιό του έμενε σε ένα διαμέρισμα στη Γλυφάδα και ένας γείτονάς του, είχε φραστικό επεισόδιο με την σύζυγό του, με τον παρουσιαστεί να υποπτεύεται ότι την κακοποίησε και σωματικά.



"Παιδιά εγώ το έχω βιώσει. Κάποια στιγμή όταν πρωτο χώρισα έμεινα για δύο χρόνια σε ένα άλλο σπίτι από αυτό που πήγα και μένω τώρα. Στο κάτω όροφο, το λέω για πρώτη φορά, ακούω φωνές και ξύλο. Και πραγματικά επειδή και εγώ το παίζω μάγκας στην τηλεόραση, δεν ήξερα τι να κάνω.

Αν πρέπει να πάω στην αστυνομία να το καταγγείλω... και μια μέρα έρχεται ο σύζυγός και με ρωτάει αν το άκουσα και επειδή είμαι και ειλικρινής και δεν μπορώ να πω ψέματα του είπα ότι σας άκουσα. Μου λέει γίνεται χαμός μου κάνει το ένα και το άλλο και εγώ φωνάζω.

Δεν είδα ξύλο, αλλά ακούσα φωνές έντονες και του είπα όσο μπορούσα να του μιλήσω ότι είναι κακό αυτό, για τη γυναίκα του αλλά και για αυτόν αλλά δεν κάλεσα την αστυνομία. Μετά μετακόμισα και δεν ξέρω τι έγινε", ανέφερε ο παρουσιάστης.

Δείτε το σχετικό βίντεο: