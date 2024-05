Celebrity

Ο Βασίλης Ζούλιας για τη φωτιά στο ατελιέ του: "Αυτό δεν το ξέρει κανείς"

Ο Βασίλης Ζούλιας άνοιξε το ατελιέ του στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και στην κάμερα του Happy Day, λίγο καιρό μετά τη φωτιά που ξέσπασε.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καούν 85 φορέματα, ενώ ο γνωστός σχεδιαστής αποκάλυψε ότι μετά τη φωτιά δέχτηκε εξώδικο από την εταιρία παραγωγής που έκανε γυρίσματα στον χώρο του και η οποία αρνήθηκε κάθε εμπλοκή.

"Αυτό είναι το δωμάτιο που ξεκίνησαν όλα. Μέχρι και το πάτωμα κάηκε. Η φωτιά μεταφέρθηκε και στο δίπλα δωμάτιο. Έτσι κάηκαν τα 85 φορέματα.

Εγώ έμαθα για τη φωτιά μέσω τηλεφώνου. Ήμουν στη Σαρωνίδα και ήμουν ζεν, γιατί ήταν μία πολύ ωραία Κυριακή, ηλιόλουστη. Μου είπαν στο τηλέφωνο ότι έπιασε φωτιά και ότι έχουν έρθει τρία πυροσβεστικά.

Τα έκλαψα τα φορέματα. Πήγα στο πάρκο μόνος μου. Αυτό δεν το ξέρει κανείς" είπε ο Βασίλης Ζούλιας.

Στη συνέχεια ο σχεδιαστής μόδας αποκάλυψε: Η εταιρεία παραγωγής μου έστειλε εξώδικο. Έχουν αναλάβει οι δικηγόροι κι έχω εμπιστοσύνη στη θεία δίκη".