Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο FTHIS: Ο νέος της δίσκος, οι κόρες της, το σχόλιο για τη Σάττι και ο λόγος που δεν την έχουμε δει στην τηλεόραση

Η Νατάσα Θεοδωρίδου μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της στην Αθήνα, αυτό το διάστημα προετοιμάζεται για την καλοκαιρινή της περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, έχοντας στο πλευρό της την Αναστασία.

Παράλληλα, η αγαπημένη τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τον νέο της δίσκο με τίτλο "Η Ερωτική Νατάσα 2" από τη Heaven Music.

Σ’ ένα μικρό διάλειμμα που έκανε η Νατάσα Θεοδωρίδου από τη φορτωμένη της καθημερινότητα, μίλησε αποκλειστικά στο FTHIS.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου αναφέρθηκε στα επαγγελματικά της σχέδια και αποκάλυψε τον λόγο που δεν την έχουμε δει στην κριτική επιτροπή κάποιου μουσικού talent show, αλλά και αν θα την ενδιέφερε να παρουσιάσει κάποια τηλεοπτική εκπομπή.

Ακόμη, η ίδια έκανε το δικό της σχόλιο για την εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι στη Eurovision, ενώ προέβη σε μια εξομολόγηση για τις δυο πολυαγαπημένες της κόρες, Χριστιάνα και Ανδριάνα.

Όσα είπε η Νατάσα Θεοδωρίου στο FTHIS

-Κυκλοφόρησε ο νέος σας δίσκο με τίτλο "Η Ερωτική Νατάσα 2" από την Heaven Music. Πείτε μας μερικά πράγματα γι’ αυτή σας τη δουλειά…

«Η "Ερωτική Νατάσα 2" Περιλαμβάνει 16 ζεϊμπέκικα που αγαπώ πάρα πολύ. Ο χρόνος βάζει τα τραγούδια στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν που αγαπήθηκαν τόσο πολύ είναι ωραίο να τα ξανακούνε οι νεότεροι άνθρωποι με έναν άλλο ήχο και μια άλλη φωνή. Πάντα με Σεβασμό και αγάπη».

-Η επιλογή των τραγουδιών και στο "Η Ερωτική Νατάσα" και στο "Η Ερωτική Νατάσα 2" πώς έγινε;

«Η επιλογή γίνεται πάντα σύμφωνα με την καρδιά μου, σύμφωνα με αυτό που αγαπώ και μ' αυτό που νιώθω ότι θέλω να τραγουδήσω. Μόνο και πάντα έτσι».

-Θα κυκλοφορήσει και κάποιος δίσκος με καινούργια - δικά σας τραγούδια;

«Έχω πολλά σχέδια. Υπάρχουν 10 τραγούδια που κυκλοφόρησαν από το 2019 ως τώρα ως singles. Υπάρχουν και ζωντανές ηχογραφήσεις και κάποια άλλα πράγματα που έχω στο μυαλό μου και όλα αυτά θέλω να τα συμπεριλάβω σε κάτι που πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ».

-Σε λίγο καιρό ξεκινάτε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα με την Αναστασία. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία και τι έχουμε να περιμένουμε από αυτό το tour;

«Με την Αναστασία ήρθαμε κοντά γιατί δουλέψαμε κάτω από την ομπρέλα του ίδιου επιχειρηματία. Είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα που δουλεύει με σοβαρότητα και σεμνότητα και την εκτιμώ πολύ γι’ αυτό. Έχει ήδη αγαπηθεί από τον κόσμο και είμαι σίγουρη ότι έχει να δείξει πολύ όμορφα πράγματα στο μέλλον, γι’ αυτό και αποφάσισα να είμαστε παρέα φέτος το καλοκαίρι καθώς και του χρόνου στην Ακτή Πειραιώς».

-Ολοκληρώσατε και με επιτυχία τις εμφανίσεις σας στην Αθήνα και στην Ακτή Πειραιώς. Άρα έχετε ήδη "κλειδώσει" τη συνεργασία σας για τον επόμενο χειμώνα...

«Αυτές οι δυο χρονιές στην Ακτή Πειραιώς ήταν μαγικές, παρέα με το Γιώργο Κακοσαίο και τους Alcatrash στη δεύτερη. Η επιλογή μου να ξεκινάω εγώ στις 22:30 αγκαλιάστηκε και αγαπήθηκε τόσο πολύ από τον κόσμο και αυτό καταλαβαίνετε πόσο ευτυχισμένη με έκανε. Συνεχίζω λοιπόν στην Ακτή Πειραιώς από τον Οκτώβρη, ξεκινάω να τραγουδάω πάλι εγώ στις 22:30 και αυτή τη φορά παρέα με την Αναστασία».

-Είστε μια ερμηνεύτρια που τραγουδάει πολύ για τον έρωτα. Ο έρωτας σε εσάς τι ρόλο παίζει στη ζωή σας;

«Τραγουδάω και υμνώ τον έρωτα σε όλες του τις μορφές. Τα συναισθήματα που γεννά σε όλους μας τα τραγουδάω και τα αισθάνομαι…εξάλλου τι θα ήταν η ζωή μας χωρίς έρωτα;»

-Ο Μάϊος είναι ο μήνας της Eurovision. Πώς σας φάνηκε εσάς η συμμετοχή της Ελλάδας με τη Μαρίνα Σάττι; Σας άρεσε το τραγούδι;

«Η Μαρίνα Σάττι μου άρεσε πολύ. Η εμφάνισή της ήταν εξαιρετική και μουσικά και χορογραφικά. Το απήλαυσε».

-Γιατί δεν σας έχουμε δει σε κριτική επιτροπή κάποιου μουσικού show; Δεν θέλετε;

«Δεν συμμετέχω ως κριτής σε τηλεοπτικά προγράμματα ως τώρα - παρόλο που κάθε χρόνο μου το προτείνουν - γιατί έχω κάποιες ενστάσεις σε ότι αφορά το σκοπό αυτών των παιχνιδιών».

-Η τηλεόραση γενικά θα σας ενδιέφερε; Να παρουσιάσετε κάποια εκπομπή για παράδειγμα.

«Την τηλεόραση που λέτε ως θεατής την λατρεύω. Είναι η καλή μου παρέα μέσα στο σπίτι. Ως τώρα λοιπόν μου έχουν προταθεί όλων των ειδών οι εκπομπές. Ό,τι φανταστείτε το έχω ακούσει. Ο λόγος που δεν το κάνω είναι μάλλον ένας εσωτερικός φόβος να μην ξεφύγω από το σταθερό πλαίσιο του τραγουδιού που με τόσο κόπο έχω δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια και γιατί αυτό που αγαπώ και θέλω να κάνω πάντα είναι μόνο να τραγουδάω. Ίσως κάποια στιγμή συναινούσα σε μία μουσική εκπομπή στην οποία όμως θα τραγουδούσα ζωντανά».

-Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξουν αληθινές φιλίες στον χώρο σας;

«Βεβαίως και μπορούν να υπάρξουν διότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Μας ενώνει όλους η αγάπη μας για τη μουσική

-Πώς είναι στην καθημερινότητά της η Νατάσα Θεοδωρίδου; Τι σας αρέσει να κάνετε για να χαλαρώσετε;

«Η καθημερινότητά μου έχει τα στοιχεία ενός κανονικού ανθρώπου».

-Πώς είστε ως μαμά και ποια είναι η σχέση που έχετε με τις κόρες σας;

«Οι κόρες μου θα πρέπει να απαντήσουν στο πως είμαι ως μητέρα. Ωστόσο προσπάθησα να έχω μια ισορροπημένη σχέση μαζί τους και ως μητέρα και συνάμα ως φίλη τους. Είμαστε μια ωραία παρέα. Περνάμε πολύ όμορφα οι τρεις μας και προσπαθούμε να βρίσκουμε χρόνο να περνάνε μαζί - λόγω των σπουδών τους λείπουν. Συζητάμε όσα θέλουμε να μοιραστούμε και νιώθουμε μια όμορφη ενωμένη οικογένεια».

