Η απολογία του σκηνοθέτη: "Φορούσε φούστα και κάποια στιγμή και ενώ δεν θυμάμαι αν είχε ξεκινήσει η πράξη..."

Την απαλλαγή του γνωστού σκηνοθέτη από το αδίκημα του βιασμού σε βάρος ηθοποιού το καλοκαίρι του 2010, πρότεινε την Πέμπτη (16/05) ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, που δικάζει τη συγκεκριμένη υπόθεση από τον περασμένο Μάρτιο.

Η δίκη θα συνεχιστεί τον ερχόμενο Ιούνιο, οπότε και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.

Την Παρασκευή στο Πρωινό προβλήθηκε μέρος της απολογίας του σκηνοθέτη, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος.

Η απολογία του σκηνοθέτη

Σκηνοθέτης: Ήρθα εδώ σεβόμενος και το metoo και όσους καταγγέλλουν τέτοιες πράξεις (…) Ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει τη δουλειά μου για σεξουαλικό αντάλλαγμα, γιατί τιμώ την οικογένειά μου. Είμαι 40 χρόνια στο χώρο, έχω δουλέψει με πολλούς ηθοποιούς. Την ηθοποιό την ήξερα από το 2009. Ξεκίνησε να υπάρχει μια πιο ενδιαφέρουσα σχέση μεταξύ μας. (…) Ήταν μια κοπέλα φιλική που έρχονταν σε πάρτι, είχε γνωρίσει τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου.

Πρόεδρος: Τι ήπιατε και τι φάγατε εκείνο το βράδυ;

Κατηγορούμενος: Φάγαμε κανονικά, εγώ δεν πίνω. Σίγουρα παραγγείλαμε δυο μπουκάλια κρασί το περισσότερο όμως το είχε πιει η ηθοποιός, εγώ είχα πιει ένα ποτήρι... Η καταγγέλλουσα ήταν σε μια εύθυμη κατάσταση όπως ένας άνθρωπος που έχει πιει ένα μπουκάλι κρασί, βγήκαμε και χαιρετίσαμε τους πάντες. Στο πρώτο φανάρι που συναντήσαμε αρχίζει να με φιλάει και να τη φιλάω και να της προτείνω να κάνουμε δεξιά σε δημόσιο παρκινγκ, δίπλα στη λεωφόρο. Ξεκινήσαμε να ερωτοτροπούμε μπροστά και μετά πήγαμε στα πίσω καθίσματα. Φορούσε φούστα και κάποια στιγμή και ενώ δεν θυμάμαι αν είχε ξεκινήσει η πράξη, ξαφνικά μου λέει «στάματα». Τη ρώτησα τι έγινε μήπως έκανα κάτι και δεν μου απάνταγε. Μου λέει «θέλω να φύγουμε τώρα» και να πάμε στο μαγαζί που ήταν οι φίλες της. Στη διαδρομή την ρώταγα αν υπάρχει κάτι που πρέπει να συζητήσουμε και δεν μου απάνταγε. Δεν μου μιλούσε, δεν έκλαιγε, δεν φώναζε... Ότι θα βρεθώ σε αυτή τη θέση δεν το περίμενα. Έχω κάνει γυρίσματα, αλλά ποτέ δεν είχε σκεφτεί ότι θα βρεθώ σε αυτή την θέση. Είναι μια κοπέλα που για 12 χρόνια δεν είχε πει τίποτα και ορμώμενη από τη Γεωργία στη Θεσσαλονίκη τα κατήγγειλε τώρα. Τι να πω; Εγώ ξέρω την αλήθεια. Όμως υπάρχουν και λαθρεπιβάτες στο metoo. Θέλω τη ζωή μου πίσω γιατί αυτή θέλει να μου την πάρει.