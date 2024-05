Celebrity

Λάκης Γαβαλάς: Η αντίδρασή του όταν τον ρώτησαν μοναχοί αν είναι άνδρας ή γυναίκα (Video)

Στο αεροδρόμιο βρέθηκε ο Λάκης Γαβαλάς, ο ποίος συναντήθηκε με μια ομάδα μοναχών. Εκείνοι, τον ρώτησαν αν είναι άνδρας ή γυναίκα, με την αντίδρασή του να καταγράφεται σε βίντεο.

"Εσύ τι είσαι;" ρώτησε ο Λάκης Γαβαλάς τον μοναχό που του έθεσε την παραπάνω ερώτηση, με εκείνον να αποκρίνεται ότι είναι... μοναχός. "Και μοναχός θα μείνεις", απάντησε με την σειρά του ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος στη συνέχεια μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και στο "Πρωινό" του ΑΝΤ1.

"Ήταν ντροπή αυτό που που έκαναν αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι", σχολίασε ο σχεδιαστής.

Δείτε το σχετικό βίντεο: