Celebrity

Δίκη σκηνοθέτη - Μιμή Ντενίση: "Όταν άκουσα την καταγγελία ουδέποτε δεν την πίστεψα"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Να απαλλαγεί ο γνωστός σκηνοθέτης από την κατηγορία του βιασμού σε βάρος της ηθοποιού το 2010, πρότεινε την Πέμπτη (16/05) ο εισαγγελέας της έδρας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

Η δίκη θα συνεχιστεί τον ερχόμενο Ιούνιο, οπότε και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.

Την Παρασκευή στο "Πρωινό" προβλήθηκε μέρος της κατάθεσης, μέσω υπομνήματος, της Μιμής Ντενίση, η οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον σκηνοθέτη και δήλωσε πεπεισμένη για την αθωότητά του.

Πιο συγκεκριμένα, η Μιμή Ντενίση ανέφερε: "Τον γνωρίζω πολλά χρόνια, έχουμε συνεργαστεί, τον είχα δάσκαλο στην σχολή, η συμπεριφορά του ήταν άψογη. Έχω συνεργαστεί σχεδόν με όλους τους ηθοποιούς και δεν έχω ακούσει κάτι για τον σκηνοθέτη. Όταν έκανε οντισιόν ποτέ δεν την έκανε μόνος του, πάντα είχε κόσμο μαζί του. Όταν άκουσα την καταγγελία ουδέποτε δεν την πίστεψα γιατί γνωρίζω το ποιόν του και είμαι πεπεισμένη για την αθωότητά του".