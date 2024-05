Fashion

Κάννες 2024: Έλαμψε στο κόκκινο χαλί η Τόνια Σωτηροπούλου - Η συγκλονιστική της εμφάνιση

Στο φεστιβάλ Καννών 2024 βρέθηκε και η Τόνια Σωτηροπούλου η οποία έλαμψε στο κόκκινο χαλί με μία συγκλονιστική εμφάνιση και τον Κωστή Μαραβέγια στο πλευρό της.

Η ηθοποιός επέλεξε μία τουαλέτα γεμάτη και κεντημένες πέτρες, σε ασήμι απόχρωση που τόνιζε την καλλίγραμμή σιλουέτα της. Το φόρεμα έδενε στο λαιμό αφήνοντας ακάλυπτη την πλάτη, εννοώ την εμφάνιση της ολοκλήρωσε με λευκόχρυσα σκουλαρίκια και ασορτί βραχιόλι. Τα μαλλιά ήταν πολύ σωστά πιασμένα πάνω.

