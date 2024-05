Celebrity

Βασιλιάς Κάρολος: Η νέα εμφάνιση & η αποκάλυψη για τις εξελίξεις στην υγεία του

Μια νέα εμφάνιση έκανε ο Βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος επεφύλασσε μια έκπληξη στους θεατές αλλά και στους καλλιτέχνες της παράστασης στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου το βράδυ της Πέμπτης, καθώς με την ολοκλήρωσή της ανέβηκε στη σκηνή! H εκδήλωση απέτισε φόρο τιμής στον Sir Antonio Pappano στο τέλος της 22χρονης θητείας του ως μουσικός διευθυντής της The Royal Opera.

Στους ερμηνευτές είπαν ότι ο Κάρολος θα παρευρεθεί 20 λεπτά πριν βγουν στη σκηνή και το σόου τους έκλεισε με χειροκροτήματα.

Όταν ρωτήθηκε πώς είναι, λόγω του ότι λαμβάνει θεραπεία για τον καρκίνο, είπε: «Όχι πολύ άσχημα». Αφού έπεσε η αυλαία, ο Κάρολος και ο Σερ Αντόνιο μίλησαν για το χρόνο που πέρασε από τη στέψη τον περασμένο Μάιο.

Ο Sir Antonio είπε: «Ήταν τόσο γενναιόδωρος στους επαίνους του, και ειλικρινά, και αυτό σημαίνει τα πάντα, του αρέσει η μουσική.



Με έκανε ιππότη και έχω κάνει αρκετές εκδηλώσεις στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ όλα αυτά τα χρόνια, όπου ήταν η κινητήρια δύναμη για αυτά τα πράγματα, και φυσικά διηύθυνα στη στέψη, οπότε έχουμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις. Τέτοιου είδους προγράμματα είναι σχεδόν αδύνατα, με τόσα πολλά διαφορετικά κομμάτια από το ένα στο άλλο, αλλά η αίσθηση ότι όλοι ήθελαν να είναι εδώ, είχαμε ένα γεμάτο σπίτι, ο Βασιλιάς ήταν εδώ».

Ο τενόρος της όπερας Freddie De Tommaso είπε ότι αυτός και άλλοι ερμηνευτές ενημερώθηκαν ότι θα ήταν εκεί 20 λεπτά πριν βγουν στη σκηνή.

Δείτε το σχετικό βίντεο: