Power of Love: Επιστρέφει στον ΣΚΑΪ! Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού

Μετά από πέντε χρόνια απουσίας το "Power of Love" επιστρέφει ξανά μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Την είδηση έκανε γνωστή ο σταθμός με επίσημη ανακοίνωση.

Μάλιστα, το πρώτο τρέιλερ με την φόρμα αιτήσεων για το ριάλιτι σχέσεων έχει ήδη κυκλοφορήσει.

Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, πως νικητές του "Power of Love" στον πρώτο κύκλο ήταν η Στέλλα Μιζεράκη και ο Πάνος Ζάρλας. Στον δεύτερο κύκλο νικητές ήταν ο Παύλος Παπαδόπουλος και η Άννα Ελευθερίου. Παρουσιάστρια τότε ήταν η Μαρία Μπακοδήμου.

Power of Love - Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Το Power of Love ανοίγει και πάλι τις πόρτες του αυτό το καλοκαίρι για όσους θέλουν να ερωτευτούν!

Ζήσε το πιο ρομαντικό καλοκαίρι! Άσε την καρδιά σου να γεμίσει από έρωτα και απόλαυσε τα καλύτερα έπαθλα! Όλοι αξίζουμε μία μαγική ιστορία αγάπης, άδραξε την ευκαιρία και έλα να τη ζήσεις στο Power of Love! Έρχεται το καλοκαίρι στον ΣΚΑΪ.