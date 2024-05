Celebrity

Μενεγάκη για Κασσελάκη: "Δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά που είπε γιατί κοιτούσα κι έλεγα πόσο ωραίο είναι το κοντινό του"

Για τον Στέφανο Κασσελάκη συζήτησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (17/05) η Ελένη Μενεγάκη και οι συνεργάτες της.

Πάνω στην κουβέντα, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι είδε όλα τα σποτ των πολιτικών κομμάτων και όταν παρακολούθησε αυτό του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ έμεινε άναυδη με το κοντινό του.

"Έβλεπα τα σποτάκια των πολιτικών αρχηγών, το ένα πίσω από το άλλο. Ρε παιδιά τι κοντινό είναι αυτό που έχει αυτός ο άνθρωπος! Δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά που είπε γιατί κοιτούσα κι έλεγα πόσο ωραίο είναι το κοντινό του. Και το λίγο πιο γενικό, και τα ? ωραία, και το μέχρι εδώ φανταστικό και τα μάτια του γράφουν πολύ ωραία.

Δε μου έμεινε τίποτα -συγγνώμη που το λέω έτσι. Τη δεύτερη φορά θα μου μείνει, αλλά έλεγα τι πεντακάθαρο κοντινό! Πω, πω λέω δεν υπάρχει αυτή η φάτσα" είπε χαρακτηριστικά η Ελένη Μενεγάκη αναφερόμενη στον Στέφανο Κασσελάκη.