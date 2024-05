Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις και το "πολύ καλό τετραήμερο" που έρχεται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Η Λίτσα Πατέρα παρουσίασε τις αστρολογικές προβλέψεις στο Πρωινό του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα.

Οι προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα

"Μπορεί να υπάρχουν πολλά γεγονότα πολιτικά, μπορεί να υπάρχουν πολλά οικονομικά, όμως, αυτό το τετραήμερο θα είναι πάρα πολύ καλό, γιατί ο Ήλιος συναντά το Δία που σημαίνει ότι κάτι μπορεί να είναι καλό για τον καθένα. Μην τρέχετε όμως με το αυτοκίνητο, αυτός ο Άρης μας παρακινεί σε καυγαδάκια, προσέχετε τα παιδιά, οικονομικά και επικοινωνία, όμως, τέχνη, φάρμακα και απρόσμενα γεγονότα έρχονται για να μας χαρίσουν χαρά" είπε μεταξύ άλλων η Λίτσα Πατέρα.

Δείτε το ακόλουθο βίντεο με τα Ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα, αναλυτικά: