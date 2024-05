Celebrity

Στάθης Σχίζας: "Η Ασημίνα καλό είναι να ασχοληθεί με την οικογένειά της και όχι με τον Άρη και τη Μαρία"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Στο «Πρωινό Σου Σου» και τη Δήμητρα Τσαούση μίλησε ο Στάθης Σχίζας, ο οποίος απάντησε μεταξύ άλλων και για την Ασημίνα Χατζηανδρέου και όσα είπε προ ημερών στο Fay’s Time για τον Άρη Σοϊλέδη και τη Μαρία Αντωνά.

«Η Ασημίνα γύρισε μετά από πέντε μήνες και καλό είναι να ασχοληθεί με την οικογένειά της και τους φίλους της, να δει τους δικούς της ανθρώπους. Ασχολείται με τον Άρη και τη Μαρία που χώρισαν; Για όνομα του θεού! Αφήστε τα παιδιά στην ησυχία τους. Περνούν τον δικό τους Γολγοθά, ένας χωρισμός είναι ένα μικρό πένθος», ανέφερε, ενώ όταν ρωτήθηκε για το J2US, είπε: «Γενικά, όταν ξεκινάω κάτι, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν βάζω στόχο ποτέ τον τελικό. Κάθε εβδομάδα το διασκεδάζω, περνάω ωραία».

Δείτε το σχετικό βίντεο: