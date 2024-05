Celebrity

Παυλίνα Βουλγαράκη: Η αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή - "Στον σύντροφό μου με εκνευρίζει ότι…"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Στην κάμερα της εκπομπής "Πάμε Δανάη" και τον Γιώργο Κρικοριάν μίλησε η Παυλίνα Βουλγαράκη.

Η γνωστή τραγουδίστρια, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην καριέρα της, αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Όσα είπε η Παυλίνα Βουλγαράκη

«Η τρέχουσα ψυχολογική μου κατάσταση δεν ξέρω πώς είναι. Είμαι πολύ αναποφάσιστη, παρορμητική και ευαίσθητη. Μικρή ήμουν συνέχεια πάνω σε δέντρα και προσπαθούσα να μπω σε στοιχειωμένα σπίτια και με μάζευε η Αστυνομία. Είχα μεγάλη φαντασία ως παιδί και αρκετά υπαρξιακά ερωτήματα. Είχα πάθει ‘εμμονή’ με το πού πάνε οι άνθρωποι όταν πεθαίνουν. Όταν συνειδητοποίησα ότι αυτά που σκέφτομαι δεν ακούγονται, ήταν πολύ κουλό. Στην τρίτη λυκείου άραζα σε ένα δέντρο την ώρα που έπρεπε να είμαι στο μάθημα. Όταν μου είπαν οι γονείς μου ότι δεν υπάρχει λόγος να πληρώνουν φροντιστήρια, με έπιασε ένα αίσθημα ευθύνης κι άρχισα να διαβάζω», είπε αρχικά η Παυλίνα Βουλγαράκη.

«Ο έρωτας για μένα είναι ένα δράμα, ζω από αυτό. Στον σύντροφό μου με εκνευρίζει ότι είναι άσχετος με τον χώρο, δεν ξέρει κανέναν. Πρώτα έκανα επιτυχία στο τραγούδι και μετά κατάλαβα ότι ασχολούμαι με αυτό το πράγμα», πρόσθεσε.

«Έχω τάση για απομόνωση, το τραγούδι ήταν ένας τρόπος να επικοινωνήσω. Όταν ξεκίνησα είχα πολλές κρίσεις πανικού, ήταν πολύ δύσκολο και ακύρωνα αρκετά live. Η Δήμητρα Γαλάνη είναι για μένα ο νούμερο ένα άνθρωπος σε αυτό τον χώρο, έχω πάρει πολλά, την έχω ξεπατικώσει ολόκληρη», είπε στη συνέχεια.

«Με τον εαυτό μου έχουμε τα πάνω και τα κάτω μας. Με τον καθρέφτη μου δεν έχω ιδιαίτερη σχέση, βαριέμαι. Όταν είμαι πιεσμένη πάω σε έναν πλάτανο στον Υμηττό», πρόσθεσε η Παυλίνα Βουλγαράκη.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί.