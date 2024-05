Celebrity

Πάνος Ιωαννίδης: Οι αποκαλύψεις που έκανε για τον μεγάλο τελικό του MasterChef 2024

Η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», συνάντησε τον Πάνο Ιωαννίδη και ο κριτής του MasterChef παραχώρησε δηλώσεις.

Μέσα σε όλα ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε στον μεγάλο τελικό του ριάλιτι μαγειρικής του Star αποκαλύπτοντας την αίσθηση που του άφησε η φετινή σεζόν.

«Είναι πολύ ωραία η αίσθηση, είχαμε μία πολύ όμορφη χρονιά και το μαγειρικό επίπεδο ήταν αρκετά ψηλά. Περάσαμε όμορφα. Στον τελικό φτάνουν πάντα δύο άτομα… μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα στις οθόνες. Σίγουρα ήταν ένας πολύ πιο απαιτητικός τελικός φέτος και τα χρηματικά έπαθλα που δώσαμε είναι μεγαλύτερα από κάθε άλλη χρονιά», είπε αρχικά ο Πάνος Ιωαννίδης.

«Δεν νομίζω ότι ο κύριος Κουτσόπουλος έχει υπογράψει για 4 χρόνια στο Star. Δεν μας έχει πει κάτι, οπότε μήπως είναι κάτι άλλο; Ας τελειώσει με το καλό αυτή η χρονιά και θα το δούμε για του χρόνου, αν και προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα», απάντησε ο Πάνος Ιωαννίδης σε σχετική ερώτηση που του έγινε.

«8 σεζόν στο MasterChef, για να συνεχίζουμε σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά και ότι περνάμε όμορφα. Εγώ δεν θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να κάνω κάτι άλλο τηλεοπτικό παράλληλα. Όταν με το καλό τελειώσει αυτό, θα το δούμε. Τώρα δεν έχω κάτι κατά νου. Θέλω κι εγώ να περνάω περισσότερο χρόνο με τον γιο μου», πρόσθεσε ο Πάνος Ιωαννίδης.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα δήλωσε ο Πάνος Ιωαννίδης: