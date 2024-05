Celebrity

Η Ελεονώρα Μελέτη για τις Ευρωεκλογές: "Το να φοβάσαι να πεις ελεύθερα τι ψηφίζεις είναι μία μορφή βίας"

Καλεσμένη στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου βρέθηκε την Παρασκευή 17/5 η Ελεονώρα Μελέτη η οποία μίλησε για την υποψηφιότητά της στις ερχόμενες Ευρωεκλογές με την Ν.Δ.

«Αυτό που εγώ είχα κατακτήσει όλα τα χρόνια που κάνω τηλεόραση, που είναι πλέον 24 στην πρώτη γραμμή, είναι να μην έχει καταλάβει κανείς τι ψηφίζω. Που αυτό που ψήφιζα, (δηλαδή Νέα Δημοκρατία) το ψήφιζα από το 1996 που ουσιαστικά ενηλικιώθηκα. Δεν με ένοιαζε, ούτε να το κρύψω, ούτε να το φωνάξω» εξήγησε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη.

Στη συνέχεια η παρουσιάστρια ανέφερε: «Προσωπικά θέλω να βρίσκω πράγματα που με ενώνουν με τους ανθρώπους και όχι που με διαχωρίζουν. Και σαν θεατής όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω συμπαθήσει ή αντιπαθήσει κάποιον γιατί μπορεί να μη συμφωνούμε σε κάτι. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το υγιές. Γι’ αυτό υπάρχει η δημοκρατία και οι πολλές παρατάξεις. Το να φοβάσαι, όμως, να πεις ελεύθερα τι ψηφίζεις ή το τι ομάδα ακολουθείς, είναι κι αυτό μία μορφή βίας. Γιατί να φοβάσαι, δηλαδή, να είσαι ο εαυτός σου και να εκφράζεσαι ελεύθερα; Δεν έχω τσακωθεί ποτέ με άνθρωπο που διαφωνώ στις απόψεις. Ποτέ δεν τον έχω ξε-ακολουθήσει, ποτέ δεν του έχω επιτεθεί».

