"Ευτυχώς συγκράτησα τα νεύρα μου, η Ασημίνα έλεγε ανακρίβειες και αήθη πράγματα"

Στην εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου» και στη δημοσιογράφο, Δήμητρα Τσαούση παραχώρησε δηλώσεις ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα όσα είπε η Ασημίνα Χατζηανδρέου για τον χωρισμό του Άρη Σοϊλέδη και της Μαρίας Αντωνά στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

«Επειδή είναι φίλοι μου και τα δύο παιδιά, και η Μαρία και ο Άρης, δεν απάντησα εκείνη τη στιγμή. Ευτυχώς συγκράτησα τα νεύρα μου, ευτυχώς για όλους μας. Νεύριασα, όπως θα με νευρίαζε ο οποιοσδήποτε έλεγε ανακρίβειες και αήθη πράγματα», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας: