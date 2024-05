Celebrity

Άγγελος Παπαδημητρίου: "Ετοιμοθάνατος είμαι πάντα, είναι κάτι που δεν με αφορά"

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», της Ερτ βρέθηκε ο Άγγελος Παπαδημητρίου την Παρασκευή 17/6.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για τον επικό ρόλο στη σειρά του ΑΝΤ1 «Στάβλοι της Εριέτας Ζαϊμη», ενώ με αφορμή ένα σχόλιο του παρουσιαστή Θανάση Αναγνωστόπουλου για την σχέση του με τον χρόνο ανέφερε πως είναι πάντα ετοιμοθάνατος!

«Είμαι σε μεγάλες φόρμες, ετοιμοθάνατος πάντα. Αυτό είναι το μότο μου. Δεν υπάρχει θάνατος, το είχε πει αυτό ο Εγγονόπουλος. Είναι κάτι που δεν με αφορά ο θάνατος. Το λέγανε και οι παλιοί που κάνανε κωμωδίες: “Δεν θα είμαι εκεί, οπότε με ενδιαφέρει”. Είναι σαν κάτι να υπάρχει αλλά δεν με αφορά. Είναι σαν να είμαστε τώρα μέσα σε ένα σπίτι και να μου λες ότι έξω βρέχει. Δεν θα εμπλακώ σε αυτό το πράγμα, θα μείνω στο σπίτι μου», ανέφερε ο Άγγελος Παπαδημητρίου.

Για τον επικό ρόλο του στη σειρά του ΑΝΤ1 «Στάβλοι της Εριέτας Ζαϊμη» ο ηθοποιός σχολίασε: «Τα αποσπάσματα από τους Στάβλους τα βλέπω με χαρά. Κι άλλα σήριαλ είναι αγαπημένα μου αλλά είναι κάπως απλά, αυτό είναι πολύπλοκο και η νεολαία βλέπει Στάβλους. Δεν είναι ότι κάποιος αγαπάει κάποια και τα λοιπά. Φτάνει στα όρια μιας τρέλας, έχει έναν σουρεαλισμό».

Δείτε στο ακόλουθο όσα είπε ο Άγγελος Παπαδημητρίου στο «Στούντιο 4»: