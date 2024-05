Τα Likes και τα Dislikes των ημερών από τον Χρήστο Κούτρα (17/5) - Powered by Cheri up

Blogs

Επιτέλους Παρασκευή! Φάνηκε και σε εσάς αυτή η εβδομάδα ατελείωτη; Όπως και να έχει το Σαββατοκύριακο μας κλείνει το μάτι, αλλά πριν το υποδεχτούμε ας δούμε τα Likes & Dislikes των τελευταίων ημερών - Powered by Cheri up cosmetics.

Likes

Μπορώ να μιλάω με τις ώρες για τις « Ψυχοκόρες », τη σειρά που αγάπησα όσο καμία άλλη τα τελευταία χρόνια. Τα ξημερώματα της Παρασκευής παρακολούθησα στο ANT1+ τα δύο τελευταία επεισόδια. Δε θα σας χαλάσω τη μαγεία με spoiler, θα σας πω μόνο ότι το φινάλε ήταν ανατρεπτικό, δεν το είχα φανταστεί σε καμία περίπτωση και τα συναισθήματα που προέκυψαν ήταν ανάμεικτα. Είχε εκπλήξεις, στεναχώρια, αλλά και κάθαρση... Όλους αυτούς τους μήνες είδα μία σειρά εμπνευσμένη από γεγονότα μιας Ελλάδας διαφορετικής, μιας κοινωνίας άλλης. Γνώρισα, επίσης, πολλούς νέους ταλαντούχους ηθοποιούς που μακάρι να βρεθούν στο δρόμο τους και άλλα τέτοια δυνατά σενάρια και προσεγμένες παραγωγές, γιατί ο πήχης είναι πολύ ανεβασμένος.

φυσικά συνεχίζονται προβάλλονται κανονικά Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00. Το Maestro επέστρεψε και ξετρέλανε για άλλη μία φορά το πιστό κοινό του που περίμενε πως και πως τη νέα σεζόν. Η Χάρις Αλεξίου αποθεώθηκε για άλλη μια φορά, δικαίως, με έναν υπέροχο ρόλο που της έγραψε ο Χριστόφορος .

Αν ένας άνθρωπος δεν κάνει… «κωλοτούμπες» αυτός είναι ο Γιώργος Τσαλίκης . Και το καταλαβαίνετε ότι είμαι αντικειμενικός. Άλλος στη θέση του θα προσπαθούμε να στρογγυλέψει τα λόγια του μόλις είδε ότι μια μερίδα νεαρού κόσμου, του στέλνει υβριστικά μηνύματα, μετά από όσα σχολίασε για τη Μαρίνα Σάττι . Αλλά για να συγκεντρωθούμε ρε παιδιά! Τι είπε; Πρώτα ότι είναι καλλιτεχνάρα η Μαρίνα. Στη συνέχεια για τη συμπεριφορά της και κάποιες κινήσεις της εκπροσώπου μας σε έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που δεν τις λες και πρέπουσες. Εκτός από τα γνωστά όμως, όσοι πραγματικά γνωρίζουν όσα συνέβησαν τις ημέρες του διαγωνισμού εκεί στα ξένα, έχουν την ίδια άποψη με τον Γιώργο… Η ταπεινότητα δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.

Dislikes

Φυσικά μόνο ντροπή για όσα παρακολουθήσαμε και τον τρόπο που μίλησε ο μοναχός στον Λάκη. Στο βίντεο βλέπεις την έπαρση και το αμετανόητο ύφος που μόνο σε ανθρώπους του Θεού δεν ταιριάζει.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γιάννης Καπετάνιος για σειρά που συμμετείχε και προβλήθηκε σε επανάληψη, έχει πάρει και 1,80 και 0,80 ευρώ ανά επεισόδιο. Μόνο!

Αυτά για σήμερα αγαπητοί μου!

Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο μαζί με αγαπημένους σας ανθρώπους κι εμείς θα τα ξαναπούμε στα επόμενα Likes & Dislikes - Powered by Cheri up cosmetics.

Φιλιά πολλά,

Χρήστος

