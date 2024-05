Celebrity

Έλενα Παπαρίζου: Δείτε το αδημοσίευτο βίντεο από την πρόβα που έκανε για την Eurovision 2005 με το "My Number One"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Ένα άγνωστο βίντεο έφερε στο φως της δημοσιότητας η Έλενα Παπαρίζου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram λίγες μέρες μετά την εμφάνισή της στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας.

Συγκεκριμένα, η αγαπημένη τραγουδίστρια ανέβασε ένα στιγμιότυπο από την πρόβα που έκανε με το «My Number One» πριν αναδειχθεί η μεγάλη νικήτρια του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού το 2005.

Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησης η Έλενα Παπαρίζου αποκάλυψε πως ούτε εκείνη είχε δει το εν λόγω βίντεο μέχρι πριν μερικές ημέρες που έφτασε στα χέρια της μέσω ενός μειλ!

«Πριν από λίγες μέρες ήρθε αυτό το βίντεο στο mail μου από τις πρώτες χορευτικές πρόβες του "My Number One" με τον αγαπημένο μου Φωκά Ευαγγελινό χάρηκα, ενθουσιάστηκα και συγκινήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν το είχα ξαναδεί ποτέ μέχρι σήμερα» έγραψε χαρακτηριστικά η Έλενα Παπαρίζου.

Δείτε παρακάτω την άγνωστη πρόβα του «My Number One» με την Έλενα Παπαρίζου:

View this post on Instagram A post shared by Helena Paparizou (@helenapaparizouofficial)