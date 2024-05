Beauty

Φρόντισε την επιδερμίδα σου, φρόντισε εσένα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις και άγχος, η φροντίδα του εαυτού μας είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ. Και μία από τις σημαντικότερες πτυχές αυτής της φροντίδας είναι η ενυδάτωση και η περιποίηση της επιδερμίδας του σώματός μας. Η επιδερμίδα μας αντιμετωπίζει καθημερινά πολλούς παράγοντες που μπορούν να την αφυδατώσουν και να προκαλέσουν μία ανεπιθύμητη τραχύτητα στη υφή της. Υπάρχουν όμως τα κατάλληλα βήματα που αν τα ακολουθήσεις, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα (ούτε η επιδερμίδα σου)!

Για να διατηρήσεις λοιπόν την επιδερμίδα σου απαλή, ενυδατωμένη και λαμπερή, η ενυδατική κρέμα σώματος δεν μπορεί να λείπει από την καθημερινή ρουτίνα περιποίησής σου. Αναζήτησε προϊόντα που περιέχουν ενυδατικά συστατικά όπως: η γλυκερίνη, το υαλουρονικό οξύ και η βιταμίνη Ε, τα οποία βοηθούν στη διατήρηση της υγρασίας στην επιδερμίδα σου και στην αντιμετώπιση του αφυδατωμένου δέρματος και της ξηρότητας που προκαλεί.

Βέβαια, λόγω της απαιτητικής καθημερινότητας που σχεδόν όλοι ακολουθούμε, η ενυδάτωση επιδερμίδας πολλές φορές χρειάζεται κάποια παραπάνω tricks και προσπάθεια. Εδώ, είναι που έρχεται η γνωριμία μας με τα μοναδικά φυσικά έλαια και τις ιδιότητές τους. Λάδια όπως εκείνο του αβοκάντο ή το αμυγδαλέλαιο, είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και αφήνουν την επιδερμίδα σου ενυδατωμένη και απαλή, χωρίς να την αφήνουν λιπαρή.

Ακόμα, όταν μιλάμε για αφυδατωμένο δέρμα, πολύ σημαντική είναι και η απολέπισή του - τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Η απολέπιση της επιδερμίδας μας βοηθά στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και στην «αποκάλυψη» ενός πιο λαμπερού δέρματος, κάτω από την επιφάνεια. Μπορείς να επιλέξεις φυσικά απολεπιστικά προϊόντα ή ακόμα να φτιάξεις και το δικό σου στο σπίτι, εύκολα και γρήγορα, με συστατικά όπως: η ζάχαρη, το αλάτι και το ελαιόλαδο.

Επιπλέον, εκτός από τη χρήση ενυδατικών προϊόντων, μπορείς να βελτιώσεις σημαντικά την υγεία της επιδερμίδας σου και να την «ξεδιψάσεις», με την καθημερινή κατανάλωση μπόλικου νερού. Η ενυδάτωση – έτσι κι αλλιώς – λειτουργεί από μέσα προς τα έξω και βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας και της υγιής εμφάνισης του δέρματος.

Καθοριστικό ρόλο για ένα υγιές και ενυδατωμένο δέρμα, παίζει φυσικά και η σωστή διατροφή. Προτίμησε τρόφιμα πλούσια σε αντιοξειδωτικά, όπως φρούτα, λαχανικά και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία λειτουργούν ευεργετικά για το σώμα αλλά επίσης ενισχύουν τη λεία και πιο σμιλεμένη της όψης της επιδερμίδας σου.

Επίσης, μην ξεχνάς τη σημασία της προστασίας από τον ήλιο. Η έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει πρόωρη γήρανση του δέρματος και να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης κηλίδων και ρυτίδων. Γι’ αυτό, επίλεξε ένα αντηλιακό προϊόν με υψηλό δείκτη προστασίας και εφάρμοσέ το καθημερινά πριν βγεις από το σπίτι, ανεξαρτήτως της εποχής.

Τέλος, δώσε την απαραίτητη σημασία στην ανάπαυση και της απομάκρυνσης του άγχους από την καθημερινή σου ζωή. Ο σωστός ύπνος και η χαλάρωση βοηθούν στην ανανέωση του δέρματος και έχουν θεαματικά αποτελέσματα όσον αφορά την επαναφορά της λάμψης και της φρεσκάδας στην επιδερμίδα σου.

Extra tip:

Για την καλύτερη περιποίηση και ενυδάτωση της επιδερμίδας σου ανακάλυψε τα ενυδατικά προϊόντα της σειράς CeraVe. Δοκίμασε: την ενυδατική προσώπου και σώματος CeraVe Moisturising Cream, εμπλουτισμένη με 3 απαραίτητα ceramides και υαλουρονικό οξύ. Μία κρέμα με πλούσια υφή που θρέφει και αποκαθιστά ακόμα και τις πιο ξηρές επιδερμίδες. Την CeraVe Moisturising Lotion. Ένα ελαφρύ ενυδατικό γαλάκτωμα που αφήνει το δέρμα σου απαλό. Και την ενυδατική και απολεπιστική κρέμα CeraVe SA Smoothing Cream, με σύνθεση με 3 απαραίτητα ceramides, ουρία, LHA και σαλικυλικό οξύ, που ενυδατώνει και απολεπίζει την ξηρή και τραχιά επιδερμίδα.