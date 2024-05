Celebrity

Ιωάννα Μαλέσκου: "Η κόρη μου με άλλαξε ως άνθρωπο, τίποτα δεν με απασχολεί τίποτα πια"

Καλεσμένη στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 17/5 η Ιωάννα Μαλέσκου η οποία παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Μέσα σε όλα η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε για την αμφισβήτηση που έχει βιώσει στον χώρο της τηλεόρασης τονίζοντας πως ο ερχομός της κόρης της την άλλαξε πολύ!

«Εγώ ακόμα και τώρα που μιλάμε κρίνομαι και αμφισβητούμαι από πολύ κόσμο και στον χώρο της τηλεόρασης. Δεν είναι μακρινό. Δεν με φανταζόμουν ποτέ στην τηλεόραση, άρα δεν ξεκίνησα από πολύ νωρίς να ανοίγει μια πόρτα για να δεχτώ αμφισβήτηση. Όμως, δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που δεν αμφισβητήθηκε, ακόμα και τώρα και με το πρότζεκτ αυτό που αν μη τι άλλο είναι όχι μόνο αξιοπρεπές, βγάζει πράγματα για να δώσει. Ακούμε πολλά», ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

«Δεν μπορώ να ξέρω, φαντάζομαι ότι όλοι μας έχουμε στοιχεία που στα μάτια κάποιον δεν είναι τέλεια, αλλά αυτό από μόνο του δεν με απασχολεί. Γι αυτό κάνω την προσπάθειά μου. Καμιά φορά νομίζω ότι όταν έχεις μεγαλύτερη σιγουριά για τον εαυτό σου, κάποιους ανθρώπους τους ενοχλεί. Και πάλι αυτό δεν με αφορά», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

«Πλέον αυτά που θα άκουγα ή αυτό που συνέβαινε, γιατί ήταν κάτι συνεχές να έχω κάμερες να με ρωτάνε, να με κρίνουν, να μιλάνε για την εκπομπή που έκανα όχι με κολακευτηκά λόγια, αυτό τώρα εμένα δεν με πειράζει, αλλά όταν κάτι είναι πρωτόγνωρο και μπαίνεις σε μια συνθήκη τέτοια, ήμουν ανέτοιμη να το διαχειριστώ συναισθηματικά μέσα μου. Δεν ήταν όλα καλά μέσα μου. Πρακτικά όμως ήταν κι ένα μάθημα. Ή θα πας σπίτι σου ή θα εξελιχθείς. Αυτό με δυνάμωσε. Η κόρη μου με άλλαξε ως άνθρωπο. Τίποτα πια δεν με απασχολεί. Χαίρομαι γιατί δυναμώνω. Θέλω να έχει μια μαμά που να είναι πρότυπο για την κόρη της», εξήγησε στη συνέχεια η Ιωάννα Μαλέσκου.

«Αν γύρναγα τον χρόνο πίσω θα ήθελα να αλλάξω εγώ. Να είμαι πιο δυνατή. Ήμουν ένα σφουγγάρι πάντα, συναισθηματικά απορροφούσα πράγματα που αφορούσαν τους ανθρώπους γύρω μου και στη ζωή μου είμαι έτσι. Εξακολουθώ να το έχω, απλά δεν είμαι όπως ήμουν πριν. Κάτι που είναι πρόβλημά σου, θα δω πώς θα το ζυγίσω, αλλά δεν θα γίνει δικό μου πρόβλημα», κατέληξε η παρουσιάστρια.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την συνέντευξη της Ιωάννας Μαλέσκου στην Ελένη Τσολάκη: