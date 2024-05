Celebrity

Σάκης Τανιμανίδης: Το επικό σχόλιο που έκανε στη Χριστίνα Μπόμπα λίγο πριν φύγει από το σπίτι για την έξοδό της

Ένα επικό στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε ο Σάκης Τανιμανίδης με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας και παρουσιαστής του ΑΝΤ1 απαθανάτισε την Χριστίνα Μπόμπα στο σπίτι τους λίγο πριν βγει για την έξοδό της.

Όπως θα δείτε στο παρακάτω στιγμιότυπο που ανέβασε ο Σάκης Τανιμανίδης φαίνεται η σύζυγός του με μία σέξυ white εμφάνιση να αποχαιρετά τις δίδυμες αλλά και τον ίδιο.

Τότε ο Σάκης Τανιμανίδης σοκάρετε που την βλέπει τόσο όμορφη και καθισμένος στον καναπέ του σπιτιού της την ρωτά: «H sexy mama που πάει έτσι;» και η Χριστίνα Μπόμπα να του απαντά όλο νάζι στα… «νότια προάστια».

Δείτε το σχετικό βίντεο: