Μαρία Αντωνά: Δείτε το νέο της σπίτι μετά τον χωρισμό της από τον Άρη Σοϊλέδη (Φωτογραφία)

Ξεχωριστούς δρόμους αποφάσισαν να πάρουν η Μαρία Αντωνά και ο Άρης Σοϊλέδης μετά από 7 χρόνια σχέσης και λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» αποκάλυψε πως το ζευγάρι δεν ξενοίκιασε το σπίτι όπου έμενε αλλά η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός πήρε την δύσκολη απόφαση να φύγει από αυτό ενώ ο ποδοσφαιριστής εξακολουθεί να μένει εκεί.

Ωστόσο, το βράδυ της Παρασκευής 17/5 η Μαρία Αντωνά μέσα από ένα instagram story αποκάλυψε πως μετακόμισε σε νέο σπίτι.

Όπως θα δείτε στο ακόλουθο στιγμιότυπο το καινούργιο διαμέρισμα είναι μεγάλο, minimal, μοντέρνο ενώ διαθέτει ένα τεράστιο πάγκο κουζίνας.

Η ίδια σχολίασε ενθουσιασμένη στην ανάρτησή της: «Kαλή ατμόσφαιρα, αγάπη, χαμόγελο, πίστη και γεμάτη ενέργεια».

Δείτε την φωτογραφία που ανέβασε η Μαρία Αντωνά από το νέο της σπίτι: